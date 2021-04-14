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Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге и в целом по России

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России немного вырос

В Петербурге за 24 часа выявили 712 заболевших COVID-19 (вчера этот показатель был на отметке 701), сообщает 14 апреля оперативный штаб.

В России за сутки насчитали еще 8 326 случаев коронавируса (8 173 накануне). Новых заболевших выявили во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1 837. Петербург на второй строчке.

В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделал 18 671 человек. С начала пандемии в городе заболели почти 404 500 горожан.

По всей России выявили 4 666 209 заболевших коронавирусом, из которых почти 4,3 миллиона человек выздоровели. Летальных исходов в стране насчитали ровно 104 000 (12 693 в Петербурге). Коронавирус за день лишил жизни 399 человек, из которых 28 в Петербурге.

Во всем мире уже 137,4 миллиона инфицированных. Больше всего случаев в США (почти 31,3 миллиона), Индии (почти 13,9 миллиона) и Бразилии (почти 13,6 миллиона)

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Комментарии (5)

nuga
Туристы подняли пятую точку и открыли сезон,завозной ковид. Нужно не выпускать из страны без прививок за 2 месяца до посещения ковидных стран.Странно,что Попова до этого не додумалась.Наши шастают в Африку,Индию,Турцию,Доминикану вообще без прививок от малярии,гепатита,лихорадки Эбола,Денге и Ковида.
DEMOMON
"Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге и в целом по России".
И чё?..
Cashmare
ну щас еще наркоманов из туркестана вернут, и можно будет снова выставку в ленэкспо открывать
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