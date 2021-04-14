"Заболеваемость коронавирусом выросла в Петербурге и в целом по России".

В России за сутки насчитали еще 8 326 случаев коронавируса (8 173 накануне). Новых заболевших выявили во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1 837. Петербург на второй строчке.



В Северной столице за 24 часа тест на COVID-19 сделал 18 671 человек. С начала пандемии в городе заболели почти 404 500 горожан.

По всей России выявили 4 666 209 заболевших коронавирусом, из которых почти 4,3 миллиона человек выздоровели. Летальных исходов в стране насчитали ровно 104 000 (12 693 в Петербурге). Коронавирус за день лишил жизни 399 человек, из которых 28 в Петербурге.