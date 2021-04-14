За год количество зарегистрированных юридических лиц в Петербурге снизилось на
В начале текущего года в городе было зарегистрировано 239 тысяч юрлиц. При этом
Количество индивидуальных предпринимателей за год сократилось на
Петербург потерял 14 процентов юридических лиц в 2020 году
Глава УФНС: Количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%
За год количество зарегистрированных юридических лиц в Петербурге снизилось на
В начале текущего года в городе было зарегистрировано 239 тысяч юрлиц. При этом
Количество индивидуальных предпринимателей за год сократилось на
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