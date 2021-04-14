Петербург потерял 14 процентов юридических лиц в 2020 году

За год количество зарегистрированных юридических лиц в Петербурге снизилось на 14 % . Об этом 14 апреля во время выступления в Мариинском дворце сказал руководитель регионального управления ФНС Александр Гнедых.



В начале текущего года в городе было зарегистрировано 239 тысяч юрлиц. При этом 82 % петербургских компаний числятся в реестре малого и среднего предпринимательства.