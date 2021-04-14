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Петербург потерял 14 процентов юридических лиц в 2020 году

Глава УФНС: Количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%

За год количество зарегистрированных юридических лиц в Петербурге снизилось на 14 %. Об этом 14 апреля во время выступления в Мариинском дворце сказал руководитель регионального управления ФНС Александр Гнедых.

В начале текущего года в городе было зарегистрировано 239 тысяч юрлиц. При этом 82 % петербургских компаний числятся в реестре малого и среднего предпринимательства.

Количество индивидуальных предпринимателей за год сократилось на 2 %, по данным на начало года, их в городе было 177 тысяч.

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Комментарии (4)

265112968
Криптовалюта спасет этот мир.
OdinokiyDupri
Ахаа.. с такой налоговой политикой, когда даже чистую компанию требуют заплатить за того парня, который ликвидировал свою компанию или просто ее бросил и его не найти - многие уйдут в КЭШ.
Что-то надо менять в этом толковании положений ст. 54.1. НК РФ. Налоговые районные, совсем не туда уходят в своих подходах.
Действуя сиюминутными желаниями, они добьются обратного эффекта, сами что-ли потом сидя в чистых своих офисах налоговых контор, будут платить в бюджет, делать свой план, красавцы и красавицы. Везде им отмывание мерещится.
260657101
К концу июля будет минус еще ИП. Я свое закрываю. Одно радует не буду платить налоги, каждый раз когда сам переводишь деньги этому государству, от которого практически только проблемы, руки сами в кулаки сжимаются.
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