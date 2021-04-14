ЗакС утвердил закон о кадетском образовании в Петербурге

Депутаты Петербурга 14 апреля на заседании поддержали в окончательном, третьем чтении законопроект о кадетском образовании. Инициатива призвана регламентировать управление таким образованием.
Законопроект устанавливает, что кадетское образование — это процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами. Цель этих программ — подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе к военной.
В документе прописаны положения о лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, материально-технической базе, оплате труда педагогов, установлении правил приема кадетов, финансовом обеспечении.
По задумке, инициатива должна предоставить преподавателям социальные гарантии, а обучающимся — трудоустройство.