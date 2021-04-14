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ЗакС утвердил закон о кадетском образовании в Петербурге

В Петербурге приняли закон о кадетском образовании

Депутаты Петербурга 14 апреля на заседании поддержали в окончательном, третьем чтении законопроект о кадетском образовании. Инициатива призвана регламентировать управление таким образованием.

Законопроект устанавливает, что кадетское образование — это процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами. Цель этих программ — подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе к военной.

В документе прописаны положения о лицензировании обучения, разработке методических рекомендаций, материально-технической базе, оплате труда педагогов, установлении правил приема кадетов, финансовом обеспечении.

По задумке, инициатива должна предоставить преподавателям социальные гарантии, а обучающимся — трудоустройство.

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Комментарии (4)

Dorozhnik
Как я понимаю закон де факто легализует кастовость школьного образования, деньги на содержание "кадетских классов" и их хотелок будут выделяться из городской казны. Логично, что в ущерб "обычных" классов, обычных кружков и т.п.
RemyMartin
Предоставить обучающимся трудоустройство????
Danik
Может городом займемся, а не кадетами и эсерами?
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