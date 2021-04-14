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Полиция задержала хулигана, изрисовавшего памятник на Дворцовой улице в Пушкине

Полицейскими установлен учащийся колледжа, подозреваемый в осквернении памятника в Пушкине

Сотрудники Центра «Э» и уголовного розыска Пушкинского района Петербурга в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в осквернении памятника на Дворцовой улице в Пушкине. Им оказался 16-летний учащийся одного из колледжей.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Как сообщили «Фонтанке» 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по версии следствия, подросток целенаправленно приобрел в магазине баллончик с краской, после чего поехал в город Пушкин, где совершил данное преступление. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

4 апреля на памятнике на Дворцовой улице в Пушкине была обнаружена надпись оскорбительного характера, нанесенная белой краской. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

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Комментарии (13)

265861759
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 cемь

Заранее большое человеческое спaсибо...
Павел Михайлов
Дебила малолетнего ещё и из курсантов погонят.
263810021
а пушкин у нас, епнутых, уже религиозный символ что ли, раз его можно"осквернить"? господи, как страшно жить среди этого идиотства.
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