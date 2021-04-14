Сотрудники Центра «Э» и уголовного розыска Пушкинского района Петербурга в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в осквернении памятника на Дворцовой улице в Пушкине. Им оказался 16-летний учащийся одного из колледжей.
ГУ МВД по Санкт-Петербургу
Как сообщили «Фонтанке» 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по версии следствия, подросток целенаправленно приобрел в магазине баллончик с краской, после чего поехал в город Пушкин, где совершил данное преступление. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
4 апреля на памятнике на Дворцовой улице в Пушкине была обнаружена надпись оскорбительного характера, нанесенная белой краской. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).