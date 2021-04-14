Депутат сообщил об увольнении нескольких генералов Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Росгвардии. Об этом накануне вечером в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.



Указ пока не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, три человека освобождаются от занимаемых должностей, четверо — уволены с военной службы.



Как пишет Хинштейн, в числе освобождённых от должностей, в частности, замдиректора Росгвардии Юрий Бабкин, командующий объединённой группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук и начальник договорно-правового департамента Александр Школьников.

