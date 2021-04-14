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Депутат сообщил об увольнении нескольких генералов Росгвардии

Путин освободил от должности замдиректора Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Росгвардии. Об этом накануне вечером в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

Указ пока не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, три человека освобождаются от занимаемых должностей, четверо — уволены с военной службы.

Как пишет Хинштейн, в числе освобождённых от должностей, в частности, замдиректора Росгвардии Юрий Бабкин, командующий объединённой группировкой войск по проведению КТО на Северном Кавказе Василий Федорук и начальник договорно-правового департамента Александр Школьников.

С военной службы, в свою очередь, уволены бывший начальник главного управления связи Алексей Беляков, экс-начальник главного управления по работе с личным составов Николай Рябчиков, экс-начальник финансово-экономического департамента Вячеслав Савкин и бывший начальник Пермского института Росгвардии Владимир Купавский.

Также своих должностей лишились начальник управления ведомства по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов, глава карельского управления МЧС полковник Алексей Енисеев и капитан I ранга, начальник военного управления ВВО Иван Ковалев. Освобождён от должности и уволен начальник управления транспортного обеспечения ЦВО генерал-майор Тарас Васильев, а генерал-лейтенант Сергей Чувакин освобождён от должности по выслуге лет.

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