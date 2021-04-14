Возвращение к классике. Погода в Петербурге вспомнила, что до лета еще далеко

Маленькое лето в Петербурге, судя по всему, закончилось. В среду, 14 апреля, в городе ожидается облачная погода, ночью и утром небольшой дождь, днём без существенных осадков.



Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в Петербурге 14 апреля будет дуть западный, северо-западный умеренный, со скоростью 4–5 метров в секунду. Температура воздуха утром будет удерживаться в районе плюс 4, в течение дня потеплеет до +7… +8 градусов, к ночи снова похолодает до 0… +3.

