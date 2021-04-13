Аргентина выяснила, что переболевшим коронавирусом хватает только первого компонента «Спутника V»

Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает сильный иммунный ответ у переболевших COVID-19. При этом второй компонент может быть излишним, утверждают аргентинские ученые, которые обследовали 288 привившихся человек. Из них 61 человек ранее переболел коронавирусом.



«Вакцина «Спутник V» вызывала сильный иммунный ответ у большинства привившихся. Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы», — сказала глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник. Ее слова 13 апреля приводит пресс-служба правительства Аргентины.

