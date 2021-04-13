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Аргентина выяснила, что переболевшим коронавирусом хватает только первого компонента «Спутника V»

Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V» дает сильный иммунный ответ у переболевших COVID-19. При этом второй компонент может быть излишним, утверждают аргентинские ученые, которые обследовали 288 привившихся человек. Из них 61 человек ранее переболел коронавирусом.

«Вакцина «Спутник V» вызывала сильный иммунный ответ у большинства привившихся. Если мы проанализируем группу лиц, которые до этого были заражены вирусом, то мы не увидим значительного увеличения в титре антител после введения второй дозы», — сказала глава лаборатории молекулярной вирусологии Института Лелуара Андреа Гамарник. Ее слова 13 апреля приводит пресс-служба правительства Аргентины.

Ученые в ходе исследования выяснили, что после введения второго компонента количество антител у участников исследования, которые не переболели COVID-19, увеличилось с 244 до 2 150. У переболевших значительных изменений в количестве антител не обнаружили.

В ходе анализа было также установлено, что переболевших COVID-19 после вакцинации выработалось в пять раз больше антител, чем у тех, кто получил две дозы, но не болел коронавирусом.

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Комментарии (3)

zorkii
"Аргентина выяснила, что переболевшим коронавирусом хватает только первого компонента «Спутника V»" верят в ПУТИНА ? а нет это другое)
аргентинцы, возьмите даром и мои две дозы.
да вколите кому. хоть президенту с собакой его.
coronel
В каких попугаях мерили титр? Тест - «какой системы»?
И хотелось бы видеть ссылку на интернет-ресурс. Иои Фонтанке это вот всё по телефону надиктовали?
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