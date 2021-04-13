В ОАЭ выписали из больницы одного из самых маленьких недоношенных детей в мире

Девочка, родившаяся 24 июня 2020 года весом 250 граммов в больнице в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выписана из больницы 13 апреля.

Девочка родилась на 24-й неделе беременности. Рост ребенка при рождении составлял всего 29 сантиметров при норме в 47,5–60 сантиметров. Нормальный вес при рождении составляет 2,5–4,5 кг.

Девочка, которую назвали Латифой, провела в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 177 дней. Теперь она весит 3,8 килограмма, пишет ТАСС со ссылкой на Gulf News.