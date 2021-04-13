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В ОАЭ выписали из больницы одного из самых маленьких недоношенных детей в мире

В ОАЭ год выхаживали девочку, которая родилась весом 250 граммов

Девочка, родившаяся 24 июня 2020 года весом 250 граммов в больнице в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), выписана из больницы 13 апреля.

Девочка родилась на 24-й неделе беременности. Рост ребенка при рождении составлял всего 29 сантиметров при норме в 47,5–60 сантиметров. Нормальный вес при рождении составляет 2,5–4,5 кг.

Девочка, которую назвали Латифой, провела в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных 177 дней. Теперь она весит 3,8 килограмма, пишет ТАСС со ссылкой на Gulf News.

Врачи Латифы назвали выздоровление девочки чудом и добавили, что за ее жизнь боролась команда специалистов, состоящая из кардиологов, офтальмологов, неврологов, гематологов, физиотерапевтов и хирургов, «а также родители, которые постоянно находились в больнице». Правда, первый раз взять ребенка на руки им разрешили, когда девочке исполнилось два месяца.

По данным реестра, который ведет американский Университет Айовы, самым маленьким недоношенным ребенком в мире является девочка Сэйби. Она родилась весом 245 граммов в 2018 году в Сан-Диего в США. В 2019 году в Японии был выписан из больницы самый маленький недоношенный мальчик в мире. Его вес при рождении составлял 268 граммов.

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Комментарии (2)

zorkii
Естественный отбор, человек - "Нет не слышал) будем продолжать изменять ДНК", ответил он природе
reyals
Если вырастет, вряд ли участникам спасибо скажет.
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