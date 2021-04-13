В Петербурге зафиксирована самая низкая госпитализация за всю вторую волну

«Сегодня зарегистрировано наименьшее число госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями за всю вторую волну эпидемии — оно составило 188 человек», — говорится с справке межведомственного координационного совета от 13 апреля.

Кроме того, на 10,28% снизилось количество новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с прошлым вторником. За неделю число активно больных новой коронавирусной инфекцией уменьшилось на 2,71%. В городе свободны 899 коек, или 17% от общего фонда для коронавирусных больных. А доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет стабильные 27%. На ИВЛ находятся 165 пациентов.