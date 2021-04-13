Ищут пожарные, ищет полиция жителя Невского района, который 13 апреля передумал жить полноценной жизнью и устроил выступление в окне.



Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во вторник днём в 70-й отдел обратились жители дома № 5 по улице Белышева. Они рассказали, что в течение дня в окне то и дело показывался мужчина, который озвучивал свои суицидальные планы.

Выехавший на место участковый пытался разговорами убедить гражданина открыть дверь, но тот отказывался идти на контакт. В итоге решено было вызвать МЧС для вскрытия дверей. Исходя из тех видео и фото, что очевидцы опубликовали в соцсетях, спасатель пытался достучаться до мужчины, поднявшись по выдвижной лестнице. В итоге дверь в квартиру вскрыли, но внутри никого не нашли.