Представлявший документ заместитель министра юстиции России Андрей Логинов заявил с трибуны, что изменения нужны «в целях совершенствования законодательства в сфере противодействия экстремизму и преступности».

Госдума в первом чтении легализовала идею правительства по созданию «специализированного информационного банка данных экстремистских материалов». Поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности» были поддержаны 13 апреля единогласно. Трансляция заседания доступна на сайте парламента.

Содокладчик, член комитета по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Справедливая Россия» Николай Рыжак, отметил, что депутатам и чиновникам ещё только предстоит «чётко определиться с тем кругом лиц, которые будут допущены к этому обобщённому, очень большому списку информации деликатного свойства». «Мы сумеем упростить оперативно-разыскную деятельность», — уже уверен депутат.

Логинов напомнил, что сейчас Минюст ведёт «федеральный список экстремистских материалов», куда запрещённая информация попадает на основании судебного решения.

«Порядок ведения и использования указанного банка данных будет утверждаться Минюстом. Введение в эксплуатацию банка данных позволит упростить отождествление правоохранительными и надзорными органами материалов экстремистского характера, выявленных в ходе оперативно-разыскных мероприятий», — отметил заместитель Константина Чуйченко.

Единственный вопрос задал депутат от ЛДПР Сергей Иванов, которого интересовала доступность содержимого запрещённой информации в новом банке данных. Замминистра юстиции ответил, что если сейчас все эти материалы находятся «по месту тех судов и тех органов прокуратуры, которые выступали обвинителями по этим делам, где были приняты соответствующие решения об отнесении этого материала к экстремистским», то банк данных позволит сделать всё это доступным для правоохранителей.

«Сличением этих материалов с теми уликами, которые будут выявлены в ходе оперативно-разыскных действий, мы значительно быстрее проведём экспертизу и вынесение судебных решений. Сегодня у нас экспертизы по многим таким сюжетам затягиваются на 5–6 месяцев. Поскольку проблемы борьбы с экстремизмом носят острый характер для нашего общества, создание такого банка значительно повысит оперативность соответствующих действий», — заявил заместитель министра юстиции России Андрей Логинов.



Каких-либо цифр, характеризующих «острый характер» проблемы, Логинов не привёл, но отметил, что с начала ведения списка в 2000-х годах общая численность экстремистских материалов превысила пять тысяч.



Закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, а реализация идеи не потребует дополнительных расходов, утверждают авторы.