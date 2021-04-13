«Я потребляю святые дары без всякого сомнения». Патриарх Кирилл заявил, что ритуальные хлеб и вино для причащения не подвержены инфекции

Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции. Об этом в ходе первого в этом году очного заседания Синода РПЦ заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



«Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», — цитирует главу РПЦ 13 апреля РИА Новости.



Для обряда причащения церковь использует святые дары — ритуально приготовленные священниками хлеб и вино. Они, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христа. Эти дары берут руками и пьют из общей чаши, также используется общая для всех ложка — лжица. Весной 2020 года, в разгар пандемии, Синод РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии, которые действуют и по сей день. Лжицу, в частности, протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, а вино раздают в одноразовых стаканчиках. Также запрещено целовать чашу, крест и руку священнослужителю.

