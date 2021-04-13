FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
13
Печать

«Я потребляю святые дары без всякого сомнения». Патриарх Кирилл заявил, что ритуальные хлеб и вино для причащения не подвержены инфекции

Святые дары для причащения не подвержены инфекции, заявил глава РПЦ

Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции. Об этом в ходе первого в этом году очного заседания Синода РПЦ заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», — цитирует главу РПЦ 13 апреля РИА Новости.

Для обряда причащения церковь использует святые дары — ритуально приготовленные священниками хлеб и вино. Они, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христа. Эти дары берут руками и пьют из общей чаши, также используется общая для всех ложка — лжица. Весной 2020 года, в разгар пандемии, Синод РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии, которые действуют и по сей день. Лжицу, в частности, протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, а вино раздают в одноразовых стаканчиках. Также запрещено целовать чашу, крест и руку священнослужителю.

По словам патриарха Кирилла, из общей чаши потребляют святые дары и священнослужители, «там, где нет диаконов», в том числе и он сам. «После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым», — подчеркнул глава РПЦ.

В то же время он отметил, что соблюдать противовирусные меры в православных храмах всё равно необходимо. «Братья, будем продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ», — резюмировал патриарх Кирилл.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

AlBerkut
Охотно поверю, но исключительно ПОСЛЕ того, как чай в моей чашке превратится в вино😉😎
265055770
А руки попы моют? Или их бог бережет?
Boris_93*1
На встрече с вселенским патриархом , во время чаепития , все имеющие глаза таки-и видели какие именно " небесные силы " :) заботятся о безотказном функционировании главного попа в отечестве :))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний