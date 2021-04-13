В Петербурге у отдела полиции сгорели два служебных УАЗа. Сотрудники ищут задержанного, который дерзил

Разбирательство о возможном нарушении правил въезда в Россию в отделе полиции Кировского района Петербурга прошло на повышенных тонах. Вскоре после того, как нарушителя отпустили, во дворе у отдела загорелись две машины.



Видео пожара было опубликовано в соцсетях, служебные УАЗы горели ночью 13 апреля на улице Лени Голикова. Тушить их вышел сотрудник с огнетушителем, потом приехали пожарные, но, как следует из закадрового комментария, было уже поздно.