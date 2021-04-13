Глава комитета ГД по экологии попросил «Аэрофлот» пересмотреть правила провоза животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») хочет, чтобы Аэрофлот разрешил брать в салон более крупных животных и в целом более лояльно относился к владельцам питомцев. С соответствующим предложением он обратился к главе авиакомпании 13 апреля.

«Просим рассмотреть возможность в правилах ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» установить более гибкий подход к весу животных, разрешенных к провозу в салоне воздушного судна, принимая во внимание длительность выполняемого рейса, тип воздушного судна, учитывая пространство между пассажирскими креслами, при этом увеличив верхний предел по весу животного вместе с контейнером, разрешенный к перевозке», — цитирует ТАСС отрывок депутатского запроса.