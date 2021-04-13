FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Глава комитета ГД по экологии попросил «Аэрофлот» пересмотреть правила провоза животных

В Госдуме хотят гибкости от «Аэрофлота» в перевозке животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») хочет, чтобы Аэрофлот разрешил брать в салон более крупных животных и в целом более лояльно относился к владельцам питомцев. С соответствующим предложением он обратился к главе авиакомпании 13 апреля.

«Просим рассмотреть возможность в правилах ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» установить более гибкий подход к весу животных, разрешенных к провозу в салоне воздушного судна, принимая во внимание длительность выполняемого рейса, тип воздушного судна, учитывая пространство между пассажирскими креслами, при этом увеличив верхний предел по весу животного вместе с контейнером, разрешенный к перевозке», — цитирует ТАСС отрывок депутатского запроса.

Как пояснил Бурматов, его запрос основан на многочисленных обращениях граждан, которые приходят в комитет. Граждане обеспокоены безопасностью и надлежащим содержанием животных при авиаперевозках. По мнению депутата, максимальный вес в 8 кг вместе с переноской — это «достаточно серьезное ограничение». Если питомец летит в салоне вместе с хозяином, последний может следить за его состоянием, аргументирует единоросс.

Более того, Бурматов просит национального перевозчика рассмотреть возможность перевозки на бортах самолетов собак, относящихся к брахицефальным породам (тем, что имеют приплюснутую морду: пекинес, бульдог, мопс, боксёр и т.д.). «Аэрофлот» с 1 декабря 2016 года уже вообще не берёт их на борт — ни в багажный отсек, ни в салон.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (1)

Жидослав Грызлов
никаких псин в салоне! там люди летают
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний