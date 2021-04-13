Глава комитета ГД по экологии попросил «Аэрофлот» пересмотреть правила провоза животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») хочет, чтобы Аэрофлот разрешил брать в салон более крупных животных и в целом более лояльно относился к владельцам питомцев. С соответствующим предложением он обратился к главе авиакомпании 13 апреля.
«Просим рассмотреть возможность в правилах ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» установить более гибкий подход к весу животных, разрешенных к провозу в салоне воздушного судна, принимая во внимание длительность выполняемого рейса, тип воздушного судна, учитывая пространство между пассажирскими креслами, при этом увеличив верхний предел по весу животного вместе с контейнером, разрешенный к перевозке», — цитирует ТАСС отрывок депутатского запроса.
Как пояснил Бурматов, его запрос основан на многочисленных обращениях граждан, которые приходят в комитет. Граждане обеспокоены безопасностью и надлежащим содержанием животных при авиаперевозках. По мнению депутата, максимальный вес в 8 кг вместе с переноской — это «достаточно серьезное ограничение». Если питомец летит в салоне вместе с хозяином, последний может следить за его состоянием, аргументирует единоросс.
Более того, Бурматов просит национального перевозчика рассмотреть возможность перевозки на бортах самолетов собак, относящихся к брахицефальным породам (тем, что имеют приплюснутую морду: пекинес, бульдог, мопс, боксёр и т.д.). «Аэрофлот» с 1 декабря 2016 года уже вообще не берёт их на борт — ни в багажный отсек, ни в салон.