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Движение по КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе ограничат на 4 дня

На 5-километровом участке КАД в Петербурге перекроют одну полосу для уборки смёта

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским (А-180 «Нарва») и Красносельским шоссе (дорога Стрельна — Пески) перекроют одну полосу движения. На участке с 80-го по 85-й километр будут убирать мусор.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги в период с 14 по 17 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта третья полоса. По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский 13 апреля.

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О перекрытии автомобилисты узнают по табло и знакам переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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