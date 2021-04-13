На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским (А-180 «Нарва») и Красносельским шоссе (дорога Стрельна — Пески) перекроют одну полосу движения. На участке с 80-го по 85-й километр будут убирать мусор.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги в период с 14 по 17 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта третья полоса. По первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке всего три полосы для движения», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский 13 апреля.