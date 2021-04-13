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«Его работа — это ручка и бумажка, а не секреты». В Москве по делу о госизмене арестовали профессора Голубкина

Профессора МФТИ Валерия Голубкина отправили в СИЗО

Подозреваемый в госизмене ученый решением суда в Москве на два месяца отправлен под стражу. Он занимался гиперзвуком.

Под следствием оказался доктор технических наук, профессор кафедры Московского физико-технического института (МФТИ) и сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерий Голубкин. Арестовывал его 13 апреля Лефортовский районный суд. В пресс-службе отметили, что на материалах нет обычного для статьи о госизмене грифа секретности.

Голубкин — соавтор работ на тему гиперзвука. Например, «Влияние затупления передней кромки на оптимальные параметры крыла при гиперзвуковых скоростях» и «Полезная интерференция крыла, фюзеляжа и воздухозаборников воздушно-реактивных двигателей при больших сверхзвуковых скоростях».

В МФТИ поспешили сообщить, что Голубкин работал в физтехе как совместитель. Научной деятельностью не занимался, к гостайне доступа не имел. Адвокат подозреваемого Александр Тимошенко сообщил «Медузе», что арест будет обжалован. «Мой подзащитный категорически не признает свою вину, он ученый, его работа — это ручка и бумажка, а не секреты передавать», — отметил защитник.

В начале декабря прошлого года в изолятор отправился коллега Голубкина по обоим институтам. Анатолия Губанова тоже обвиняют в госизмене.

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Комментарии (8)

SU LUX INN
это несомненно Герой! как у фонтантки только Рука поднимается называть Профессора изменником? кого из Цивилизованных государств он Предал? США? может быть, Германию или Польшу? нет, он принес этим странам Пользу! из Его писем они поняли, что у лаптей все давно проржавело, и они напрасно надувают Щеки, пытаясь в бессильной злобе запугать Приличные страны!
f0ntan
Адвокат сказал, что ученые работают на ручках и бумажках. Еще бы сказал, что они работают на счетах и печатных машинках. И пишут пером
07A
Залет профессора на гиперзвуке!
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