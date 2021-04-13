«Его работа — это ручка и бумажка, а не секреты». В Москве по делу о госизмене арестовали профессора Голубкина

Подозреваемый в госизмене ученый решением суда в Москве на два месяца отправлен под стражу. Он занимался гиперзвуком.



Под следствием оказался доктор технических наук, профессор кафедры Московского физико-технического института (МФТИ) и сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерий Голубкин. Арестовывал его 13 апреля Лефортовский районный суд. В пресс-службе отметили, что на материалах нет обычного для статьи о госизмене грифа секретности.

Голубкин — соавтор работ на тему гиперзвука. Например, «Влияние затупления передней кромки на оптимальные параметры крыла при гиперзвуковых скоростях» и «Полезная интерференция крыла, фюзеляжа и воздухозаборников воздушно-реактивных двигателей при больших сверхзвуковых скоростях».