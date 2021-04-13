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Десять тысяч километров бегом. Марафонец, стартовавший год назад в Петербурге, финишировал во Владивостоке

Марафонец за год преодолел расстояние от Петербурга до Владивостока

Марафонец Максим Курмыш, более года назад стартовавший из Петербурга, добрался до финальной точки своего забега — Владивостока. Об этом он рассказал «Фонтанке» 13 апреля.

«Я добежал вчера вечером в шесть часов по местному времени, в одиннадцать часов — по московскому. Я бы не сказал, что всё это было легко. Физически организм, наверное, ко всему привыкает. Морально было сложнее, мне кажется. Были моменты, когда все проблемы сразу в кучу, и это выбивало из колеи. Самыми простыми стали последние километры, но они, казалось, тянулись очень долго», — рассказал Курмыш.

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В общей сложности он преодолел 10 тысяч километров, пробежав через 23 региона, на это ушёл 1 год 2 месяца и 17 дней.

«Я хотел доказать самому себе, что я хозяин жизни, что я могу, — это первое. Второе — хотелось сделать что-то такое, чтобы люди поняли, что всегда можно начать делать то, о чём мечтаешь. Третье — хотелось таким образом поддержать наших легкоатлетов, выступающих за границей. Четвертое — посмотреть Россию. До этого я почти нигде не был. Пятое — пропаганда спорта», — объяснил марафонец свои мотивы.

Максим также рассказал о своих дальнейших планах. По его словам, он планирует съездить на свою родину, а затем вернуться в Петербург и встретиться с теми, кто поддерживал его на протяжении всего пути.

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Комментарии (6)

Thunder
Я только одного не понимаю: почему он спланировал маршрут так, чтобы застать 2 зимы? Выбегай в мае, прибегай в июле + 1-2 месяца в запасе
WuhanRockCafe
Хм, 22 км в день - марафонец, туды его в качель.
Имитатор Конюхов второй, што-ли?
Alkaline
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
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