«Я добежал вчера вечером в шесть часов по местному времени, в одиннадцать часов — по московскому. Я бы не сказал, что всё это было легко. Физически организм, наверное, ко всему привыкает. Морально было сложнее, мне кажется. Были моменты, когда все проблемы сразу в кучу, и это выбивало из колеи. Самыми простыми стали последние километры, но они, казалось, тянулись очень долго», — рассказал Курмыш.

Марафонец Максим Курмыш, более года назад стартовавший из Петербурга, добрался до финальной точки своего забега — Владивостока. Об этом он рассказал «Фонтанке» 13 апреля.

В общей сложности он преодолел 10 тысяч километров, пробежав через 23 региона, на это ушёл 1 год 2 месяца и 17 дней.



«Я хотел доказать самому себе, что я хозяин жизни, что я могу, — это первое. Второе — хотелось сделать что-то такое, чтобы люди поняли, что всегда можно начать делать то, о чём мечтаешь. Третье — хотелось таким образом поддержать наших легкоатлетов, выступающих за границей. Четвертое — посмотреть Россию. До этого я почти нигде не был. Пятое — пропаганда спорта», — объяснил марафонец свои мотивы.



Максим также рассказал о своих дальнейших планах. По его словам, он планирует съездить на свою родину, а затем вернуться в Петербург и встретиться с теми, кто поддерживал его на протяжении всего пути.

