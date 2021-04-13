Третья волна COVID-19 уже у границ России. Даже белорусский минздрав признал проблему

Глава белорусского минздрава констатировала рост заболеваемости COVID-19.



«У нас в республике начинается очередной подъем заболеваемости [коронавирусной] инфекцией — мы это называем началом третьей волны», — цитирует 13 апреля заявление Инны Карабан БелТА.

В начале апреля она была уверена, что Белоруссия находится «на нижнем плато», однако подъем заболеваемости еще впереди. Глава минздрава считает, что вакцинация должна помочь пройти третью волну.

С начала пандемии в Белоруссии выявили уже 337 тысяч случаев коронавируса.