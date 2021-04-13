Достаточно подтвердить факт гибели. Госдума упрощает оформление соцподдержки семей ветеранов боевых действий

Госдума России приняла в третьем чтении закон, упрощающий процедуру оформления социальной поддержки семьям ушедших из жизни ветеранов боевых действий. Изменения вносятся в Закон «О ветеранах», сообщает сайт парламента во вторник, 13 апреля.



Речь идет о тех случаях, когда участник боевых действий не успел при жизни получить удостоверение о своем статусе ветерана, пояснил спикер Вячеслав Володин.

«В настоящее время при назначении мер социальной поддержки, например компенсации половины расходов на оплату коммунальных услуг, такое удостоверение необходимо. А когда его нет, родственникам приходится подтверждать свои права в суде. Закон избавит семьи ветеранов от этой процедуры», — уточнил председатель Госдумы.