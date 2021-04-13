Достаточно подтвердить факт гибели. Госдума упрощает оформление соцподдержки семей ветеранов боевых действий

Госдума России приняла в третьем чтении закон, упрощающий процедуру оформления социальной поддержки семьям ушедших из жизни ветеранов боевых действий. Изменения вносятся в Закон «О ветеранах», сообщает сайт парламента во вторник, 13 апреля.
Речь идет о тех случаях, когда участник боевых действий не успел при жизни получить удостоверение о своем статусе ветерана, пояснил спикер Вячеслав Володин.
«В настоящее время при назначении мер социальной поддержки, например компенсации половины расходов на оплату коммунальных услуг, такое удостоверение необходимо. А когда его нет, родственникам приходится подтверждать свои права в суде. Закон избавит семьи ветеранов от этой процедуры», — уточнил председатель Госдумы.
Для получения соответствующей государственной поддержки впредь будет достаточно представить только документы, подтверждающие факт участия в боевых действиях и факт гибели.
Поправки были внесены в Госдуму правительством РФ. В пояснительной записке с визой заместителя министра обороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС генерал-полковника Андрея Картаполова отмечается, что изменения направлены на совершенствование правового механизма социальной защиты членов семей погибших военнослужащих.
«В настоящее время порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен, в связи с чем они для оформления соответствующего удостоверения вынуждены обращаться в судебные органы с целью защиты своих прав. Законопроектом предлагается отнести к ветеранам боевых действий лиц, погибших (умерших) и не получивших при жизни удостоверение единого образца, и предоставить членам семей указанных граждан право на получение социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий», — сказано в пояснениях военных к законопроекту.
Инициатива была внесена в Госдуму 15 декабря 2020 года. Предложенная дата вступления новеллы в силу — 1 января 2021 года. Документ ещё ждёт одобрения в Совете Федерации и подписи президента Владимира Путина.