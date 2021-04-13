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Полицейский спас жертву группового изнасилования после падения из окна

В Алтайском крае троих молодых людей обвиняют в групповом изнасиловании

Молодая девушка стала жертвой группового изнасилования в городе Барнауле Алтайского края. При этом она могла погибнуть, когда попыталась вырваться от своих мучителей, выпрыгнув из окна. Её спас полицейский.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, преступление было совершено 8 апреля. По данным следствия, 19-летняя девушка, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить её. Для этого она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин 37-и и 26-и лет. Под предлогом серьёзного разговора злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроём избили её, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Поймал девушку прибывший на место происшествия сотрудник транспортной полиции.

В настоящий момент троим фигурантам дела предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу.

О состоянии пострадавшей не уточняется.

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Комментарии (4)

bluxer
Полицейский упал из окна и спас жертву?
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