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Турция закрыта, а Израиль открывается для туристов

Израиль готов разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам

Министерство здравоохранения и туризма Израиля в мае ослабит коронавирусные ограничения для путешественников.

«С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», — цитирует 12 апреля заявление ведомства ТАСС.

Решение о снятии ограничений было достигнуто в ходе переговоров министра туризма Орита Фаркаш-Хакоэна и главы Минздрава Юлия Эдельштейна.

Открытие Израиля для иностранцев подтвердил сегодня и московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в Израиле выявили уже 836 тысяч случаев COVID-19.

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Комментарии (4)

265859707
А что вакцина дает 100% гарантию, что не заболеешь и не будешь переносчиком вируса?
Leeuw
С их уровнем вакцинации -- нисколько не удивительно. Нам бы так.
dedmoroz_5e4d8827384c2
- утром турпутёвка - вечером деньги, вечером турпутёвка - утром деньги,
- а можно наоборот?
- можно , но турпутёвка вперёд
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