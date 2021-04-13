Турция закрыта, а Израиль открывается для туристов

Министерство здравоохранения и туризма Израиля в мае ослабит коронавирусные ограничения для путешественников.
«С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», — цитирует 12 апреля заявление ведомства ТАСС.
Решение о снятии ограничений было достигнуто в ходе переговоров министра туризма Орита Фаркаш-Хакоэна и главы Минздрава Юлия Эдельштейна.
Открытие Израиля для иностранцев подтвердил сегодня и московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
С начала пандемии в Израиле выявили уже 836 тысяч случаев COVID-19.