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Ссора с мужем привела петербурженку на порог к соседке. За сожжённый коврик и распылённый газ придётся заплатить

Петербурженку оштрафовали за агрессивное поведение в отношении соседки

Поссорившаяся с мужем петербурженка перенесла накопившуюся злость на соседку и теперь оштрафована по решению суда. Историю агрессивной, но раскаявшейся горожанки 13 апреля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В начале этого месяца жительница Первомайской улицы в Шушарах по имени Анастасия поссорилась с мужем. Пережить напряжённые отношения с супругом она решила при помощи спиртного. Однако попавший в её организм алкоголь только увеличил накал страстей, а география конфликта распространилась дальше квартиры разругавшегося семейства.

Анастасия в тот же день решила выяснить отношения с соседкой. Слово за слово, и между ними произошла ссора на лестничной площадке. В какой-то момент героиня перестала бросаться в свою оппонентку обидными фразами и подожгла её коврик, а напоследок распылила газ в проём её двери.

В ходе судебного заседания женщина заявила, что произошедшее связывает с нервным срывом, который случился на фоне супружеского скандала. Она также сообщила, что раскаялась, и пообещала компенсировать причинённый вред. Пушкинский районный суд наказал её штрафом в размере 700 рублей.

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Комментарии (7)

nuga
Упаси от такой истеричной соседки
lamer
Не Настя Бурим, случаем, в Шушары переехала?
Alex000
Коврик-то чем провинился?
Или, простите, у него знатная история?
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