Ссора с мужем привела петербурженку на порог к соседке. За сожжённый коврик и распылённый газ придётся заплатить

Поссорившаяся с мужем петербурженка перенесла накопившуюся злость на соседку и теперь оштрафована по решению суда. Историю агрессивной, но раскаявшейся горожанки 13 апреля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В начале этого месяца жительница Первомайской улицы в Шушарах по имени Анастасия поссорилась с мужем. Пережить напряжённые отношения с супругом она решила при помощи спиртного. Однако попавший в её организм алкоголь только увеличил накал страстей, а география конфликта распространилась дальше квартиры разругавшегося семейства.