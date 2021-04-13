Далай-лама считает, что миром должны править женщины. Он объяснил почему

Лидер тибетских буддистов далай-лама уверен, что мир станет безопаснее, если среди государственных лидеров увеличится доля женщин. Он объяснил это тем, что женщины от природы на порядок сострадательнее.

«По мнению ученых, женщины более сострадательны по своей природе. Поэтому сегодня для достижения мира на планете нужно, чтобы женщины играли более активную роль в обществе, брали на себя больше задач в деле продвижения сострадания. В мире уже есть замечательные женщины-руководители. И если бы среди мировых лидеров было больше женщин, наш мир находился бы в большей безопасности», — цитирует 13 апреля РИА Новости слова далай-ламы, сказанные в онлайн-беседе с представителями ряда стран на тему «Будь любовью для единого лучшего мира».