Далай-лама считает, что миром должны править женщины. Он объяснил почему

Лидер тибетских буддистов далай-лама уверен, что мир станет безопаснее, если среди государственных лидеров увеличится доля женщин. Он объяснил это тем, что женщины от природы на порядок сострадательнее.
«По мнению ученых, женщины более сострадательны по своей природе. Поэтому сегодня для достижения мира на планете нужно, чтобы женщины играли более активную роль в обществе, брали на себя больше задач в деле продвижения сострадания. В мире уже есть замечательные женщины-руководители. И если бы среди мировых лидеров было больше женщин, наш мир находился бы в большей безопасности», — цитирует 13 апреля РИА Новости слова далай-ламы, сказанные в онлайн-беседе с представителями ряда стран на тему «Будь любовью для единого лучшего мира».
Далай-лама отметил, что в прошлом в управлении доминировали мужчины. Женщины же были на вторых ролях. «Но это устаревшее, отсталое мышление. Нужно изменить этот образ мышления, заставляющий свысока смотреть на женщин. Изменить его можно только с опорой на образование», — призвал буддийский духовный наставник.
Далай-лама подчеркнул, что у женщин и мужчин одинаковые интеллектуальные способности, а все люди обладают равными правами. Также он не исключает, что если институт далай-лам сохранится, то в будущем далай-лама может родиться женщиной.