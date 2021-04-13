Пенсионерку из Петербурга сбил грузовой поезд. Она выжила

Транспортная полиция проводит проверку после наезда поезда на пожилую женщину под Петербургом.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 13 апреля, ЧП произошло накануне около 20:40 на перегоне между железнодорожными станциями Чолово и Тарковичи в Ленобласти. По предварительной информации, 73-летняя жительница Петербурга переходила пути перед приближающимся грузовым электропоездом. Машинист сигналил пешеходу и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.



С различными травмами в состоянии средней тяжести пострадавшую доставили в больницу.

