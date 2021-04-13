FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
СРОЧНО

Пожар на «Невской Мануфактуре»

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Пенсионерку из Петербурга сбил грузовой поезд. Она выжила

В ДТП на железной дороге под Петербургом пострадала 73-летняя женщина

Транспортная полиция проводит проверку после наезда поезда на пожилую женщину под Петербургом.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УТ МВД по СЗФО 13 апреля, ЧП произошло накануне около 20:40 на перегоне между железнодорожными станциями Чолово и Тарковичи в Ленобласти. По предварительной информации, 73-летняя жительница Петербурга переходила пути перед приближающимся грузовым электропоездом. Машинист сигналил пешеходу и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

С различными травмами в состоянии средней тяжести пострадавшую доставили в больницу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Zdobsi
У нас пенсионеры железные. Поезд то, небось погнуло об неё?
firma
Она из-за ковида ничего не слышала.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний