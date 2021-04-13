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Умер солист золотого состава «Песняров»

Певец Леонид Борткевич скончался в Минске в возрасте 71 года

В Минске на 72-м году жизни скончался бывший солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом сообщается 13 апреля на официальной странице солистов группы в Facebook.

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Леонид Борткевич пел в золотом составе «Песняров» с 1970 по 1980 год. После этого он ушёл из ансамбля и отправился в Москву, где учился на режиссёрском факультете ГИТИСа. В 1989 году вместе с женой — гимнасткой Ольгой Корбут — уехал в США и прожил там все 90-е.

В 1999 году Борткевич вернулся в «Песняры» и оставался в составе группы до гибели художественного руководителя Владимира Мулявина в 2003 году. После этого он руководил собственным ансамблем, который также назвал «Песняры».

Леонид Борткевич являлся исполнителем таких известных песен ВИА «Песняры» как «Белоруссия», «Вераника», «Александрына», «Берёзовый сок» и других.

Он был гражданином США и Белоруссии, заслуженным артистом БССР.

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Комментарии (3)

bluxer
И вашим, и нашим споём и спляшем.
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