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Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус в Монте-Карло

Теннисист Медведев отстранён от соревнований из-за COVID-19

Российский теннисист Даниил Медведев заболел коронавирусом. Как сообщает пресс-служба ATP 13 апреля, 25-летний спортсмен сдал положительный тест на COVID-19 во время турнира в Монте-Карло (Монако).

В результате Медведев отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей.

«Это большое разочарование — не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — прокомментировал Медведев решение об отстранении.

Даниил Медведев — второй номер мирового рейтинга теннисистов. Победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист двух турниров Большого шлема (Открытого чемпионата США 2019 года и Открытого чемпионата Австралии 2021 года), победитель десяти турниров ATP в одиночном разряде.

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