Российский теннисист Даниил Медведев заболел коронавирусом. Как сообщает пресс-служба ATP 13 апреля, 25-летний спортсмен сдал положительный тест на COVID-19 во время турнира в Монте-Карло (Монако).

В результате Медведев отстранён от всех соревнований и сейчас находится на изоляции под присмотром врачей.

«Это большое разочарование — не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сосредоточусь на восстановлении и с нетерпением буду ждать возвращения в тур. Надеюсь, это случится как можно скорее и в безопасных условиях», — прокомментировал Медведев решение об отстранении.