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Научный космос восстановили в цене. Глава РАН сообщил, что о пятикратном сокращении финансирования программы речи больше не идёт

Глава РАН рассказал о восстановлении финансирования научных исследований в области космоса в прежних объёмах

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о восстановлении финансирования научных исследований в области космоса в прежних объёмах. Это позволит сохранять конкурентоспособность в освоении космического пространства, отметил он в ходе заседания президиума РАН по итогам совещания у президента РФ с участием руководителей космической отрасли и членами правительства по программе исследований космоса.

«Я хочу с удовлетворением сообщить, что подтверждено на самом высоком уровне восстановление финансирования подраздела научного космоса в рамках федеральной космической программы. <…> В условиях [сокращения финансирования] происходила совершенно ненормальная ситуация, когда мы наши миссии должны были откладывать. <…> Можно настолько отложить, что прилетят друзья-соперники и сделают то же самое, тогда смысл столбить наше первенство теряется», — цитирует Александра Сергеева 13 апреля ТАСС.

Глава РАН напомнил, что федеральная космическая программа была принята в 2016 году на период 2016–2025 годов. Изначально предполагалось, что объём финансирования космических исследований составит 15 млрд рублей в год. «Но из-за постоянного секвестра этой программы финансирование уменьшилось и осталось на уровне 5 млрд рублей, и планировалось чуть ли не до 3 млрд рублей снижение через год-два», — отметил Сергеев.

Ранее «Фонтанка» писала, что федеральную космическую программу урезали на 150 млрд рублей из-за падения доходов бюджета.

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Комментарии (3)

doorbal_
Если в одном месте прибыло,то в другом убыло. У кого десять миллиардов отобрали? Наверняка не у строителей дворцов олигархов, и не у ФСО которые охраняют эти дворцы, и уж точно не у владельцев соборов министерства обороны. Может быть заберут у росгвардии и полиции, налоговой и роспотребнадзора? Сомневаюсь.. Держите карман шире!
263836471
Будет развиваться наука, или будут тратиться деньги?
Franklin_Delano_Roosevelt
ну всё, щас батут надуют и мы будем с него прыгать в открытый космос всей страной... =))))))
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