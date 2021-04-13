Научный космос восстановили в цене. Глава РАН сообщил, что о пятикратном сокращении финансирования программы речи больше не идёт

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о восстановлении финансирования научных исследований в области космоса в прежних объёмах. Это позволит сохранять конкурентоспособность в освоении космического пространства, отметил он в ходе заседания президиума РАН по итогам совещания у президента РФ с участием руководителей космической отрасли и членами правительства по программе исследований космоса.

«Я хочу с удовлетворением сообщить, что подтверждено на самом высоком уровне восстановление финансирования подраздела научного космоса в рамках федеральной космической программы. <…> В условиях [сокращения финансирования] происходила совершенно ненормальная ситуация, когда мы наши миссии должны были откладывать. <…> Можно настолько отложить, что прилетят друзья-соперники и сделают то же самое, тогда смысл столбить наше первенство теряется», — цитирует Александра Сергеева 13 апреля ТАСС.