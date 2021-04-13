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Цена биткойна выросла до рекордных 62,7 тысячи долларов

Биткойн впервые с 13 марта обновил исторический рекорд

На крупнейшей по объёму торгов криптовалютной бирже Binance 13 апреля биткойн по состоянию на 11:23 вырос в цене на 3,1% — до 62,7 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткойн подорожал на 2,84% — до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ровно месяц назад, 13 марта, стоимость самой популярной криптовалюты только приближалась к 60 тысячам долларов. Однако потом биткойн начал коррекционное снижение и 25 марта упал до 50,4 тысячи.

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Комментарии (1)

MuCephei_88
Мэдофф нервно переворачивается в (пока что) своей постели, а Мавроди в деревянном ящике - такой размах им и не снился.
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