В Петербурге мечтавший разбогатеть электромонтёр инвестировал полмиллиона в бизнес мошенников

Пожилой житель Приморского района Петербурга заявил о мошенничестве. По его словам, неизвестные предложил ему выгодно инвестировать накопления, но вместо сказочных богатств он вынужден подсчитывать причинённый ущерб.



Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне в петербургскую полицию обратился 67-летний электромонтёр НМИЦ имени Алмазова, проживающий на Богатырском проспекте.

В своём заявлении он написал, что в ноябре прошлого года инвестировал 642 тысячи рублей, после чего совместно с брокером по имени Александр заработал 1,4 млн рублей. Однако при выводе денежных средств они не поступили на принадлежащий ему банковский счёт.