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В Петербурге мечтавший разбогатеть электромонтёр инвестировал полмиллиона в бизнес мошенников

Аферисты заставили петербуржца перевести полмиллиона, пообещав ему лёгкий заработок

Пожилой житель Приморского района Петербурга заявил о мошенничестве. По его словам, неизвестные предложил ему выгодно инвестировать накопления, но вместо сказочных богатств он вынужден подсчитывать причинённый ущерб.

Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне в петербургскую полицию обратился 67-летний электромонтёр НМИЦ имени Алмазова, проживающий на Богатырском проспекте.

В своём заявлении он написал, что в ноябре прошлого года инвестировал 642 тысячи рублей, после чего совместно с брокером по имени Александр заработал 1,4 млн рублей. Однако при выводе денежных средств они не поступили на принадлежащий ему банковский счёт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

Mutabor
СЕГОДНЯ стране не нужны герои
4eJIoBeK
Когда человеку нужны деньги, он ими дорожит, а если отдал, значит не нужны были
AVasil
Остается только молиться, чтобы самого в старости не поразила деменция и слабоумие.
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