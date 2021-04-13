После получения рекордного штрафа акции крупнейшей интернет-компании Китая резко подорожали

Джек Ма, основатель Alibaba Group (куда входит и AliExpress), переместился на 25 место в общем списке миллиардеров после того, как его состояние выросло на 2,3 млрд долларов (до 52,1 млрд) за счёт подорожания акций компании после получения рекордного штрафа. Об этом 13 апреля сообщает Bloomberg.



По данным агентства, после того, как власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства, акции компании выросли на 9,3 % , что стало рекордным показателем за четыре года. К основным факторам, положительно повлиявшим на инвесторов, относят заявление компании о том, что она внесла улучшения в стабильную работу бизнеса, изучив оценку и ожидания правительства в отношении экономики интернет-платформ.