FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

После получения рекордного штрафа акции крупнейшей интернет-компании Китая резко подорожали

Состояние основателя Alibaba выросло на 2,3 млрд долларов

Джек Ма, основатель Alibaba Group (куда входит и AliExpress), переместился на 25 место в общем списке миллиардеров после того, как его состояние выросло на 2,3 млрд долларов (до 52,1 млрд) за счёт подорожания акций компании после получения рекордного штрафа. Об этом 13 апреля сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после того, как власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства, акции компании выросли на 9,3 %, что стало рекордным показателем за четыре года. К основным факторам, положительно повлиявшим на инвесторов, относят заявление компании о том, что она внесла улучшения в стабильную работу бизнеса, изучив оценку и ожидания правительства в отношении экономики интернет-платформ.

Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, Alibaba Group злоупотребляла своим положением на рынке и запрещала торговым компаниям открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах. В Alibaba подчеркнули, что компания принимает наказание и в дальнейшем готова сотрудничать с властями и вести честную деятельность.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265859203
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний