После получения рекордного штрафа акции крупнейшей интернет-компании Китая резко подорожали

Джек Ма, основатель Alibaba Group (куда входит и AliExpress), переместился на 25 место в общем списке миллиардеров после того, как его состояние выросло на 2,3 млрд долларов (до 52,1 млрд) за счёт подорожания акций компании после получения рекордного штрафа. Об этом 13 апреля сообщает Bloomberg.
По данным агентства, после того, как власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства, акции компании выросли на
Согласно заявлению китайского антимонопольного регулятора, Alibaba Group злоупотребляла своим положением на рынке и запрещала торговым компаниям открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах. В Alibaba подчеркнули, что компания принимает наказание и в дальнейшем готова сотрудничать с властями и вести честную деятельность.