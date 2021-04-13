Умер бывший врач сборной России Александр Ярдошвили

Главный врач футбольного клуба «Динамо» (Москва) Александр Ярдошвили скончался утром 13 апреля.
Ему было 66 лет. Причины смерти не уточняются, передаёт РИА Новости.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации, входил в медицинский совет Российского футбольного союза. С 1998 по 2012 год Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год был врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз Кубок страны. В 2016 году стал главным врачом «Динамо».