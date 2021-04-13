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Умер бывший врач сборной России Александр Ярдошвили

Главврач ФК «Динамо» скончался в возрасте 66 лет

Главный врач футбольного клуба «Динамо» (Москва) Александр Ярдошвили скончался утром 13 апреля.

Ему было 66 лет. Причины смерти не уточняются, передаёт РИА Новости.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации, входил в медицинский совет Российского футбольного союза. С 1998 по 2012 год Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год был врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз Кубок страны. В 2016 году стал главным врачом «Динамо».

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