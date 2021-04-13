Около 7:30 на Ново-Петергофском мосту около Балтийского вокзала перевернулся автомобиль каршерингового сервиса «ЯндексДрайв». «Пострадавших вроде нет», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На записи камеры видно, как водитель каршеринга внезапно решил перестроиться в правый ряд, и ехавший там автомобилист не успел среагировать. Бордюр, вероятно, помог перевернуться, хотя часто такое происходит просто из-за того, что колесо одной машины наезжает на колесо другой.
Сильной пробки ДТП не спровоцировало.