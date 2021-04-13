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Каршеринг аккуратно лёг на бок на мосту через Обводный

В Петербурге автомобиль опрокинулся после попытки сменить полосу

Кинематографичное ДТП в историческом центре Петербурга утром 13 апреля попало на камеру.

Около 7:30 на Ново-Петергофском мосту около Балтийского вокзала перевернулся автомобиль каршерингового сервиса «ЯндексДрайв». «Пострадавших вроде нет», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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На записи камеры видно, как водитель каршеринга внезапно решил перестроиться в правый ряд, и ехавший там автомобилист не успел среагировать. Бордюр, вероятно, помог перевернуться, хотя часто такое происходит просто из-за того, что колесо одной машины наезжает на колесо другой.

Сильной пробки ДТП не спровоцировало.

Скриншот с «Яндекс.Карты»
Скриншот с «Яндекс.Карты»
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Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Скриншот с «Яндекс.Карты»
Скриншот с «Яндекс.Карты»

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Комментарии (14)

Маэстро
Впечатляюще получается, если зеркала настроены так, чтобы видеть себя красивенького.
265859203
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо
Oleg_I
Каршер дурак, конечно. Надо сначала тронуться, а потом уже встраиваться, в движении. Но и на Шкоде водитель куда-то смотрел, но не на дорогу точно. Хотя по ПДД он прав.
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