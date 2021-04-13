Статьи в Lancet подтвердили, что между «британским» штаммом и высокой смертностью связи нет

Вопреки распространённым опасениям, «британский» штамм коронавируса не увеличивает тяжесть течения инфекции, хотя и распространяется активнее других разновидностей SARS-CoV-2. Это доказали два новых исследования, результаты которых опубликованы в научных журналах The Lancet Infectouse Diseases и The Lancet Public Health.



Авторы первого исследования наблюдали за примерно 350 жителями Лондона, поступившими в две городские клиники в ноябре — декабре 2020 года, когда о «британском» штамме почти ничего не знали. Были проанализированы симптомы пациентов, а также количество и состав вирусных частиц из взятых у них мазков. Учёные сравнили течение заболевания среди заразившихся «британским» штаммом и другими вариантами коронавируса. «Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжёлым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», — говорится в публикации (цитата по РИА Новости). Доля смертей в обеих группах оказалась сопоставима ( 16 % и 17 % ), как и тяжесть симптомов.

