Вчера, 12 апреля, максимальная температура воздуха в Петербурге под воздействием тёплого сектора атлантического циклона «Вилкен» достигла плюс 20,0 градусов. Для обновления суточного рекордного максимума не хватило всего лишь 0,1 градуса, и достижение 135-летней давности устояло, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook .

Сегодня же, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, ветер умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5–7 градусов, днем составит 13–15, у водоёмов до 10 градусов.

И ночные, и дневные показатели — повышенные для 13 апреля, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 11 градусов. Самое холодное 13 апреля выдалось в 1997 году, минус 9, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 21.



14 апреля небольшой дождь возможен ночью и утром, и будет ещё прохладнее — плюс 7–9 градусов. В четверг, 15 апреля, ночью ожидается до 0 градусов.

