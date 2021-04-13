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Маленькое лето в Петербурге заканчивается, до рекорда ему не хватило 0,1 градуса

Погода в Петербурге не смогла побить рекорд 135-летней давности

Праздник тепла подошёл к концу: День космонавтики в Петербурге стал самым жарким с начала года, а теперь начинает понемногу холодать. Во второй половине дня возможны дождики, хотя температурный фон всё ещё выше нормы.

Вчера, 12 апреля, максимальная температура воздуха в Петербурге под воздействием тёплого сектора атлантического циклона «Вилкен» достигла плюс 20,0 градусов. Для обновления суточного рекордного максимума не хватило всего лишь 0,1 градуса, и достижение 135-летней давности устояло, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Сегодня же, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается переменная облачность, в конце дня небольшой дождь, ветер умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 5–7 градусов, днем составит 13–15, у водоёмов до 10 градусов.

И ночные, и дневные показатели — повышенные для 13 апреля, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 2 до плюс 11 градусов. Самое холодное 13 апреля выдалось в 1997 году, минус 9, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 21.

14 апреля небольшой дождь возможен ночью и утром, и будет ещё прохладнее — плюс 7–9 градусов. В четверг, 15 апреля, ночью ожидается до 0 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Gary
Погода не при чем. Это вчера Мануфактура тепла подбавила.
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