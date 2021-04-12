Баскетбольный «Зенит» впервые вышел в плей-офф Евролиги, крупно обыграв «Панатинаикос»

Петербургский баскетбольный «Зенит» разгромил греческий «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Это позволило сине-бело-голубым впервые в истории выйти в плей-офф турнира.



Встреча завершилась со счетом 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23) в пользу петербуржцев. В составе «Зенита» самыми результативными стали Кевин Пангос (33 очка и 11 передач) и Уилл Томас (18 очков). У проигравших отличился Неманья Недович с 20 очками.

В результате «Зенит» в регулярном чемпионате одержал 20 побед при 14 поражениях. Команда заняла восьмое место в турнирной таблице. Соперником сине-бело-голубых по четвертьфиналу станет «Барселона», ставшая победителем «регулярки».