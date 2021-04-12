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СКА проиграл ЦСКА и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

Петербургский СКА завершил сезон проигрышем ЦСКА в финале Западной конференции

Поражением хоккейного клуба СКА завершилась 12 апреля шестая игра финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Петербуржцы дома уступили со счетом 0:2.

Голы за московский клуб забили Максим Шалунов (34) и Максим Соркин (39).

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4–2 и вышел в финал Кубка Гагарина. СКА завершил сезон.

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Комментарии (4)

265083265
Мне кажется смотреть матчи КХЛ давно стало скучно. У меня есть подозрение что игры куплены, серии растягивают до шести матчей, дабы срубить денег и увеличить интригу. В конечном итоге в финале окажутся ЦСКА - Авангард ( играет в Балашихе) и тем самым развлекут московскую публику
265078381
Питерские кони выглядели сегодня тухловато.....
Kot Piter
И это ПРЕКРАСНО! =)))
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