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Путин освободил генерала Рудого от должности первого замдиректора ФСИН

Первый замдиректора ФСИН Рудой покинул свой пост

Президент России Владимир Путин 12 апреля освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Рудого. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Причины увольнения не раскрываются.

Как указано на сайте ФСИН, 53-летний Рудой находился в должности замдиректора с марта 2014 года. Он родился в подмосковной Балашихе, закончил Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны, до 1994 года служил в ВС. С 1994-го по 2012 год проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе.

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Комментарии (2)

Trurl
Когда-нибудь, в прекрасной России будущего на руинах ФСИН напишут: "отныне здесь танцуют"...
sektor7
Не фсин, а двор проходной.
Наведите порядок и ряды почистите
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