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В Мариинском дворце открылась выставка ко Дню космонавтики

В Заксобрании открыли выставку к 60-летию полета Гагарина

В Заксобрании Петербурга 12 апреля открылась выставка «Он — первый», посвященная 60-летию первого полёта человека в космос. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

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На выставке можно увидеть фотоколлаж с советскими и мировыми газетами с передовицами о первом космонавте планеты, образцы «космической» еды, копии фото Юрия Гагарина — в молодости, с семьёй, снимки, запечатлевшие исторический день, макеты ракеты «Протон» и первого искусственного спутника Земли.

Открывая выставку, спикер Закса Вячеслав Макаров отметил, что полёт Гагарина — эпохальное событие, которое по праву является днём национальной гордости. «Эти 108 минут полёта потрясли мир. Недаром современные космонавты постоянно подчеркивают: будут проходить годы, десятилетия, века, о нас забудут, но Юрия Гагарина будут помнить всегда», — добавил он.

Как в Петербурге и других городах России отмечают День космонавтики, смотрите в подборке «Фонтанки».

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