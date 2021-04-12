В Заксобрании Петербурга 12 апреля открылась выставка «Он — первый», посвященная 60-летию первого полёта человека в космос. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

На выставке можно увидеть фотоколлаж с советскими и мировыми газетами с передовицами о первом космонавте планеты, образцы «космической» еды, копии фото Юрия Гагарина — в молодости, с семьёй, снимки, запечатлевшие исторический день, макеты ракеты «Протон» и первого искусственного спутника Земли.



Открывая выставку, спикер Закса Вячеслав Макаров отметил, что полёт Гагарина — эпохальное событие, которое по праву является днём национальной гордости. «Эти 108 минут полёта потрясли мир. Недаром современные космонавты постоянно подчеркивают: будут проходить годы, десятилетия, века, о нас забудут, но Юрия Гагарина будут помнить всегда», — добавил он.

