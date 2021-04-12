FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +12
77.17р91.78р
СРОЧНО

В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Строительная компания из Петербурга потребовала признать банкротом ФГУП управделами президента

Петербургская строительная компания подала иск о банкротстве ФГУП управделами президента

Строительная компания «Интекс» подала иск о банкротстве ФГУП «Ремонтно-строительное управление» управделами президента. Суд пока не принял заявление к рассмотрению.

Компания подала иск 9 апреля в Арбитражный суд Москвы. Сумма требований не отразилась в электронной картотеке арбитражных судов.

ООО «Интекс» было зарегистрировано на Новочеркасском проспекте в Петербурге, в 2019 году оно «переехало» во Всеволожск. По данным СПАРК, выручка компании в 2019 году составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 34,8 млрд рублей. Самые высокие показатели за последние пять лет фирма продемонстрировала в 2017 году, когда ее выручка достигла 2,8 млрд рублей, а прибыль — 86 млн рублей. По информации из открытых источников, на конец 2020 года в организации работали почти две сотни сотрудников.

«Интекс» — заметный игрок рынка госзаказа. В 2019 году компания выиграла конкурсы почти на миллиард рублей, в 2020 году — примерно на такую же сумму. Ее основным заказчиком является Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга, но также она занимается сохранением зеленых насаждений Михайловского сада для Русского музея, строительством цехов для «Адмиралтейских верфей», ремонтировала объекты в Царском Селе.

Компания в равных долях принадлежит предпринимателям Андрею Осипову и Сергею Суслину. В разговоре с «Фонтанкой» последний сообщил, что не будет комментировать иск и посоветовал обратиться к гендиректору и совладельцу «Интекс» Осипову. Тот отказался комментировать ситуацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Norge
Любимец госзаказа подал в суд на руку кормящую?
O-o!
ну что вы, эти конторы только берут, отдавать они не обучены
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний