Строительная компания из Петербурга потребовала признать банкротом ФГУП управделами президента

ООО «Интекс» было зарегистрировано на Новочеркасском проспекте в Петербурге, в 2019 году оно «переехало» во Всеволожск. По данным СПАРК, выручка компании в 2019 году составила 1,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 34,8 млрд рублей. Самые высокие показатели за последние пять лет фирма продемонстрировала в 2017 году, когда ее выручка достигла 2,8 млрд рублей, а прибыль — 86 млн рублей. По информации из открытых источников, на конец 2020 года в организации работали почти две сотни сотрудников.

«Интекс» — заметный игрок рынка госзаказа. В 2019 году компания выиграла конкурсы почти на миллиард рублей, в 2020 году — примерно на такую же сумму. Ее основным заказчиком является Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга, но также она занимается сохранением зеленых насаждений Михайловского сада для Русского музея, строительством цехов для «Адмиралтейских верфей», ремонтировала объекты в Царском Селе.

Компания в равных долях принадлежит предпринимателям Андрею Осипову и Сергею Суслину. В разговоре с «Фонтанкой» последний сообщил, что не будет комментировать иск и посоветовал обратиться к гендиректору и совладельцу «Интекс» Осипову. Тот отказался комментировать ситуацию.