Полтора миллиона за жену. В Петербурге оштрафовали мужчину, который пытался отмазать супругу при помощи взятки

В Петербурге оштрафовали мужчину, который пытался решить проблему своей супруги при помощи взятки. Об этом 12 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Как говорится в сообщении, на скамье подсудимых оказался житель города Игорь Бондаренко.

В конце прошлого лета его супругу заподозрили «в противоправных действиях в отношении представителя власти — участкового уполномоченного». Зная это, он решил дать взятку должностному лицу.

Так, находясь в кабинете начальника отдела полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району, обеспокоенный судьбой жены мужчина передал два конверта, в которых лежали 250 тысяч рублей. Таким образом он планировал остановить передачу материалов проверки в следственные органы, чтобы в дальнейшем её не привлекли к уголовной ответственности.