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Полтора миллиона за жену. В Петербурге оштрафовали мужчину, который пытался отмазать супругу при помощи взятки

Суд оштрафовал петербуржца, который дал взятку ради жены

В Петербурге оштрафовали мужчину, который пытался решить проблему своей супруги при помощи взятки. Об этом 12 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Как говорится в сообщении, на скамье подсудимых оказался житель города Игорь Бондаренко.

В конце прошлого лета его супругу заподозрили «в противоправных действиях в отношении представителя власти — участкового уполномоченного». Зная это, он решил дать взятку должностному лицу.

Так, находясь в кабинете начальника отдела полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району, обеспокоенный судьбой жены мужчина передал два конверта, в которых лежали 250 тысяч рублей. Таким образом он планировал остановить передачу материалов проверки в следственные органы, чтобы в дальнейшем её не привлекли к уголовной ответственности.

Подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,6 млн рублей.

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
на подставу со стороны жены похоже/
ShkVAl
Вывели всех честных взяточников. Остальные-беспринципные последователи уголовного кодекса.
chip1
Попадос однако, мужик примирится хотел, вину жены загладить, а его под статью... Ох времена.
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