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Дельфин посвятил новую песню погибшим от COVID медикам. Пластинка записана на рентгеновских снимках

«Рок на легких» Дельфина собирает средства семьям погибших медиков

Музыкант Дельфин в День космонавтики представил клип на свой новый сингл «Ладони». «Новый релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с COVID-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям», — сказано в описании видеоролика на YouTube.

Видеоролик проводит параллели изоляции космонавтов с медицинской самоизоляцией через девушку, которая то ли находится в космическом корабле на околоземной орбите, то ли в пустой больнице. Как медики, работающие с COVID-пациентами, находясь на удалении от контактов с окружающими, так и девушка в корабле облачается в костюм то ли космонавта, то ли доктора из красной зоны. Надпись на груди «Врач Саша» и красные огни на фоне мелькающих пациентов на медицинских каталках буквально приземляют зрителя.

«В борьбе с COVID-19 погибли тысячи медицинских работников по всему миру. Данные официальной статистики и независимых списков памяти, которые ведут врачи, разнятся. Посвящаем этот проект памяти тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других», — гласят титры в конце клипа «Ладони».

Физический релиз песни представляет собой всего несколько виниловых пластинок, которые выставлены на благотворительный онлайн-аукцион.

Фото: planeta.ru
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«Это так называемый «рок на костях», а в случае с новым синглом Андрея — «рок на легких»: пластинки записаны на рентгеновских снимках, которые по своим свойствам похожи на привычный всем винил. Этим способом во времена СССР записывались «запрещенные» альбомы западных рок-музыкантов. Все собранные деньги будут направлены фондом «Вблагодарность» на помощь семьям врачей, погибших и пострадавших в борьбе с пандемией COVID-19», — сказано в описании аукциона.

«Врач в самом высоком значении этого слова — человек без памяти о себе, живущий спасением каждого, кто доверил ему свою боль. Однажды дав клятву, он будет идти до конца. Без любви и ненависти. Делая то, что должен», — комментирует проект Дельфин.

Фото: planeta.ru

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Комментарии (1)

spb7771250
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