Музыкант Дельфин в День космонавтики представил клип на свой новый сингл «Ладони». «Новый релиз посвящается всем врачам, погибшим в борьбе с COVID-19. Все средства от прослушиваний будут направлены на помощь их семьям», — сказано в описании видеоролика на YouTube.

Видеоролик проводит параллели изоляции космонавтов с медицинской самоизоляцией через девушку, которая то ли находится в космическом корабле на околоземной орбите, то ли в пустой больнице. Как медики, работающие с COVID-пациентами, находясь на удалении от контактов с окружающими, так и девушка в корабле облачается в костюм то ли космонавта, то ли доктора из красной зоны. Надпись на груди «Врач Саша» и красные огни на фоне мелькающих пациентов на медицинских каталках буквально приземляют зрителя.



«В борьбе с COVID-19 погибли тысячи медицинских работников по всему миру. Данные официальной статистики и независимых списков памяти, которые ведут врачи, разнятся. Посвящаем этот проект памяти тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других», — гласят титры в конце клипа «Ладони».

Физический релиз песни представляет собой всего несколько виниловых пластинок, которые выставлены на благотворительный онлайн-аукцион.