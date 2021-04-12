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Съезд на развязке КАД с Приморским шоссе перекроют на две недели

Разворотная петля на КАД в Петербурге будет недоступна для проезда с 13 по 30 апреля

В течение двух недель будет полностью перекрыт съезд на развязке КАД с Приморским шоссе, сообщает 12 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Разворотная петля на съезде № 2 развязки на пересечении с Приморским шоссе в сторону Ленобласти будет закрыта в период с 13 по 30 апреля из-за работ по окраске пилона.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Автомобилистов будут направлять в объезд, для этого подготовят временные знаки и разметку. Работать дорожники будут круглосуточно, в две смены, но график может скорректировать погода. За работы отвечает генподрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой».

Движение по съезду № 2, с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении Санкт-Петербурга, будет осуществляться в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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