В течение двух недель будет полностью перекрыт съезд на развязке КАД с Приморским шоссе, сообщает 12 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Разворотная петля на съезде № 2 развязки на пересечении с Приморским шоссе в сторону Ленобласти будет закрыта в период с 13 по 30 апреля из-за работ по окраске пилона.
Автомобилистов будут направлять в объезд, для этого подготовят временные знаки и разметку. Работать дорожники будут круглосуточно, в две смены, но график может скорректировать погода. За работы отвечает генподрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой».
Движение по съезду № 2, с внутреннего кольца КАД на Приморском шоссе в направлении Санкт-Петербурга, будет осуществляться в штатном режиме, добавили в ведомстве.