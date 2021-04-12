Маркетплейс рассматривает возможность выдачи кредитов своим продавцам

Компания Ozon планирует получить банковскую лицензию, чтобы выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора компании Александра Шульгина для Financial Times.

«Малому и среднему бизнесам сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно», — рассказал Шульгин.



По его словам, Ozon хочет расширить количество предоставляемых услуг, включая возможность выдачи кредитов своим партнёрам. Решение о том, какой размер кредита нужен конкретному продавцу для развития бизнеса, компания будет принимать, учитывая коэффициент конверсии (количество успешных продаж), данные об обороте товаров и их взаимодействии с покупателями.