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Маркетплейс рассматривает возможность выдачи кредитов своим продавцам

Ozon планирует получить банковскую лицензию

Компания Ozon планирует получить банковскую лицензию, чтобы выдавать кредиты продавцам своего маркетплейса. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью гендиректора компании Александра Шульгина для Financial Times.

«Малому и среднему бизнесам сложно получить финансирование на приемлемых условиях. Это либо слишком дорого, либо малодоступно», — рассказал Шульгин.

По его словам, Ozon хочет расширить количество предоставляемых услуг, включая возможность выдачи кредитов своим партнёрам. Решение о том, какой размер кредита нужен конкретному продавцу для развития бизнеса, компания будет принимать, учитывая коэффициент конверсии (количество успешных продаж), данные об обороте товаров и их взаимодействии с покупателями.

Кроме того, Александр Шульгин заявил, что в 2021 году Ozon удвоит расходы на логистику и втрое увеличит мощности фулфилмента (сопровождения товара клиента с момента оформления до выдачи).

Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce (электронных коммерческих) площадок, на которой представлено более 10 млн товарных наименований более чем в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, свыше 20 тысяч компаний и предпринимателей активно продают свои товары на Ozon.

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