Сиротам нужны друзья. Петербург поделится опытом помощи подросткам в детских домах

В Петербурге состоится научно-практическая конференция «Шаг вперёд», посвященная развитию добровольчества в работе с подростками-сиротами. Форум проводит региональное общественное движение «Петербургские родители». Принять участие в конференции могут все желающие.
В ходе конференции педагоги, психологи, сотрудники сиротских учреждений, специалисты органов опеки и представители добровольческих объединений со всей России поделятся опытом в области поддержки ребят, оставшихся без родителей. Выступят докладчики из Москвы, Мурманска, Новосибирска, Череповца и других регионов.
Согласно общероссийской статистике, только
СПб РОД «Петербургские родители» семь лет назад создало проект «Право выбора», который готовит значимых взрослых для подростков в детских домах. Принять участие в проекте может любой желающий от 18 до 32 лет. Ключевое отличие — отказ от позиции наставничества. Именно поэтому здесь действуют строгие возрастные рамки: ребёнок не должен воспринимать добровольца как потенциального родителя (что наиболее вероятно, если кандидат старше 32-х) или очередного взрослого, который станет поучать и оценивать.
«Наставников у подростков в детских домах хватает и так: воспитатели, педагоги, репетиторы. Все чего-то ждут и требуют. К тому же взрослые не раз предавали этих детей, и у них нет к ним доверия. Значит, нет и базового доверия к миру. При этом они остро нуждаются в понятных, тёплых и доверительных отношениях. Им необходим друг, готовый просто быть рядом и поддерживать», — говорит автор и идеолог проекта, психолог Татьяна Дорофеева.
С 2013 года подготовку «Право выбора» прошли 235 петербуржцев. 97 стали значимыми взрослыми для подростков из 12 сиротских учреждений Петербурга. Остальные участвуют в других направлениях проекта — ведут регулярные встречи в детских домах под названием «Точка отсчёта», курируют отбор и подготовку новых добровольцев.
Цель конференции «Шаг вперёд» — поделиться накопленным опытом поддержки подростков-сирот с коллегами в профессиональном сообществе, обсудить насущные проблемы отрасли, отработать конкретные методики на практической секции. По итогам конференции «Петербургские родители» подготовят серию вебинаров для НКО по заявленным темам.
Конференция пройдёт 23 апреля. Подробно познакомиться с программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.