Сиротам нужны друзья. Петербург поделится опытом помощи подросткам в детских домах

В ходе конференции педагоги, психологи, сотрудники сиротских учреждений, специалисты органов опеки и представители добровольческих объединений со всей России поделятся опытом в области поддержки ребят, оставшихся без родителей. Выступят докладчики из Москвы, Мурманска, Новосибирска, Череповца и других регионов.

Согласно общероссийской статистике, только 10 % выпускников сиротских учреждений находят своё место в жизни и полноценно встраиваются в социум. Чтобы изменить эту картину, нужны эффективные программы и практики сопровождения ребят с сиротским опытом. На государственном уровне таких программ нет, как нет и единого стандарта подготовки добровольцев для помощи сиротам. Этим занимаются общественные организации по всей стране, и у каждой — свои инструменты.



СПб РОД «Петербургские родители» семь лет назад создало проект «Право выбора», который готовит значимых взрослых для подростков в детских домах. Принять участие в проекте может любой желающий от 18 до 32 лет. Ключевое отличие — отказ от позиции наставничества. Именно поэтому здесь действуют строгие возрастные рамки: ребёнок не должен воспринимать добровольца как потенциального родителя (что наиболее вероятно, если кандидат старше 32-х) или очередного взрослого, который станет поучать и оценивать.



«Наставников у подростков в детских домах хватает и так: воспитатели, педагоги, репетиторы. Все чего-то ждут и требуют. К тому же взрослые не раз предавали этих детей, и у них нет к ним доверия. Значит, нет и базового доверия к миру. При этом они остро нуждаются в понятных, тёплых и доверительных отношениях. Им необходим друг, готовый просто быть рядом и поддерживать», — говорит автор и идеолог проекта, психолог Татьяна Дорофеева.

