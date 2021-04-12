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Двое жителей посёлка Репино украли из пансионата огнетушитель и балалайку

В Курортном районе задержаны двое местных жителей, которые совершили кражу огнетушителя и балалайки

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга задержал двоих местных жителей, совершивших кражу на территории одного из пансионатов.

Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в управлении Росгвардии, происшествие случилось в минувшие выходные средь бела дня. 10 апреля в 16:48 в центр оперативного управления ОВО поступила информация о том,
что в пансионате, расположенном на Приморском шоссе в посёлке Репино, сработала кнопка тревожной сигнализации. К объекту направили ближайший наряд вневедомственной охраны.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан, которые перелезли через забор на территорию пансионата и проникли в служебное помещение. Оттуда они вынесли огнетушитель, медицинские маски и балалайку, но были замечены персоналом, который и нажал кнопку тревожной сигнализации. После задержания злоумышленники были переданы сотрудникам 81-го отдела полиции.

Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, отметили в Росгвардии.

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Комментарии (3)

265843084
Унесли всё что было нажито непосильным трудом.
Bessimptomny bolnoy
В "Заре" небось. Где ещё балалайка могла заваляться. Её как раз забором обнесли. Там ковидник нынче, так что в изоляцию злодеев, на полный карантин.
AlBerkut
Огнетушитель, балалайка...
Медведя хоть не тронули? 🤔😂😂😂😂
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