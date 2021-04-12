Двое жителей посёлка Репино украли из пансионата огнетушитель и балалайку

Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в управлении Росгвардии, происшествие случилось в минувшие выходные средь бела дня. 10 апреля в 16:48 в центр оперативного управления ОВО поступила информация о том, что в пансионате, расположенном на Приморском шоссе в посёлке Репино, сработала кнопка тревожной сигнализации. К объекту направили ближайший наряд вневедомственной охраны.

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга задержал двоих местных жителей, совершивших кражу на территории одного из пансионатов.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан, которые перелезли через забор на территорию пансионата и проникли в служебное помещение. Оттуда они вынесли огнетушитель, медицинские маски и балалайку, но были замечены персоналом, который и нажал кнопку тревожной сигнализации. После задержания злоумышленники были переданы сотрудникам 81-го отдела полиции.



Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, отметили в Росгвардии.

