Двое жителей посёлка Репино украли из пансионата огнетушитель и балалайку

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Курортному району Петербурга задержал двоих местных жителей, совершивших кражу на территории одного из пансионатов.
Как сообщили «Фонтанке» 12 апреля в управлении Росгвардии, происшествие случилось в минувшие выходные средь бела дня. 10 апреля в 16:48 в центр оперативного управления ОВО поступила информация о том,
что в пансионате, расположенном на Приморском шоссе в посёлке Репино, сработала кнопка тревожной сигнализации. К объекту направили ближайший наряд вневедомственной охраны.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали двоих граждан, которые перелезли через забор на территорию пансионата и проникли в служебное помещение. Оттуда они вынесли огнетушитель, медицинские маски и балалайку, но были замечены персоналом, который и нажал кнопку тревожной сигнализации. После задержания злоумышленники были переданы сотрудникам 81-го отдела полиции.
Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, отметили в Росгвардии.