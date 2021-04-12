X5 Retail Group выходит на «тёмную кухню»

Управляющая сетью магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» компания X5 Retail Group выходит в новый для себя сегмент рынка dark kitchen (ресторан, ориентированный только на доставку) с помощью покупки фудтех-проекта «Много лосося», объединяющего 25 кухонь.

Как сказано в заявлении компании 12 апреля, в контур сделки полностью вошел бизнес «Много лосося», включая четыре торговых марки («Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы № 1 » и YAJI) и команду, основавшую и развивавшую проект. Сумму сделки стороны не раскрывают.