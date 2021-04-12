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X5 Retail Group выходит на «тёмную кухню»

Компания X5 Retail Group приобрела фудтех-проект «Много лосося»

Управляющая сетью магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» компания X5 Retail Group выходит в новый для себя сегмент рынка dark kitchen (ресторан, ориентированный только на доставку) с помощью покупки фудтех-проекта «Много лосося», объединяющего 25 кухонь.

Как сказано в заявлении компании 12 апреля, в контур сделки полностью вошел бизнес «Много лосося», включая четыре торговых марки («Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы № 1» и YAJI) и команду, основавшую и развивавшую проект. Сумму сделки стороны не раскрывают.

«Много лосося» основали выходец из Uber и «Яндекс.Такси» Яков Менделеев и бывший руководитель управления корпоративной стратегии ГМК «Норильский никель» Александр Мутовин. Сегодня сервис выполняет более 60 заказов в месяц. Он сотрудничает с крупнейшими сервисами доставки еды и обладает своей курьерской службой. Судя по сайту «Много лосося», он работает только в Москве.

В 2020 году выручка X5 Retail Group выросла на 14 %, до 1,98 триллиона рублей, а чистая прибыль — более чем на 45 %, до 39 миллиардов рублей.

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Комментарии (2)

Squaw
От 60 заказов в месяц... Охренительные обороты!
bluxer
Лосося много не бывает.
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