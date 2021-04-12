«Юрий Гагарин, возьми меня с собой!» Группа «Браво» впервые выпустила свой альбом 1989 года

Группа «Браво» в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос впервые официально издала свой альбом «Скажем мы друг другу "Браво!"» . Об этом 12 апреля сообщил официальный паблик группы в Facebook. Пластинка была записана в 1989 году с вокалистом Евгением Осиным, который стал вокалистом «Браво» после отъезда Жанны Агузаровой в США.

«В 1988 году, после того как Жанна Агузарова окончательно покинула группу, вокалистом «Браво» стал Евгений Осин. По воспоминаниям Евгения Хавтана, во время многочисленных прослушиваний кандидатов «Женя исправно приезжал на все репетиции, сидел и слушал то, что мы делаем, а однажды сказал, что готов даже просто играть на перкуссии или быть техником, чтобы остаться в группе. Женя того времени идеально вписывался в образ стиляги, и мы всё-таки решили попробовать его, но на роль вокалиста», — рассказано в сообщении группы. Альбом до сих пор существовал только в формате Real-to-Real (магнитная лента на катушке) и никогда не тиражировался, потому что после записи группа рассталась с Евгением Осиным, рассказал «Фонтанке» лидер «Браво» гитарист Евгений Хавтан.

«Альбом не стали публиковать после записи, потому что мы расстались с Женей Осиным, и в группу пришёл Сюткин. Никакого смысла издавать альбом уже не было. Часть из этих треков перепел Валера на те же минусовые записи инструментов (первый альбом с участием Сюткина «Стиляги из Москвы» был издан в 1991 году. — Прим. ред.). Очевидно, что если бы было большое промо по этому альбому с Осиным, он бы имел успех. Ведь фактически Евгений был первым исполнителем песен «Мне грустно и легко», «Звёздный шейк», «Добрый вечер, Москва» и «Король оранжевое лето». Песен, которые все знают и любят в исполнении Валерия Сюткина. Видимо, такая судьба у этой пластинки…» — резюмировал Хавтан.





«Фонтанка» спрашивала Евгения Хавтана о судьбе альбома «Скажем мы друг другу "Браво!"» в 2018 году, когда не стало Евгения Осина, но тогда речи о подготовке издания не шло.



«Фонограмма была найдена полгода назад, ее бережно сохранил друг звукорежиссера, который записывал этот альбом. Был сделан небольшой мастеринг, но, в общем, фонограмма звучит отлично для своего времени записи», — уточнил Хавтан.



Помимо голоса первого мужчины — солиста «Браво», пластинка уникальна песнями, которые никогда не перезаписывались. В том числе треком «Юрий Гагарин», автором которого и был Евгений Осин. В честь 60-летия первого полёта человека в космос «Браво» опубликовали концертную запись с исполнением этой песни.