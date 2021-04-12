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Главный тренер «Зенита» завёл «дурня»

У Сергея Семака появился новый питомец — розовый какаду

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак завёл нового питомца. В сториз своего Instagram наставник петербургской команды опубликовал видео с попугаем.

«Пополнение прибыло…» — подписал Семак.

«Донна Роза, давай знакомиться», — говорит Семак в самом видео.

Instagram/sergey_bogdanovich_semak

Судя по всему, новый питомец главного тренера «Зенита» — это розовый какаду. Птица родом из Австралии. Другое название вида — гала (Galah), что в переводе с местного диалекта значит «клоун», «дурень».

Возможно, таким образом Сергей Семак решил отметить последние успехи своей команды. В минувшее воскресенье, 11 апреля, «Зенит» обыграл «Сочи» 2:1. В тот же день московский «Спартак», который шёл на втором месте с отрывом от петербуржцев в четыре очка, уступил «Локомотиву» 0:2, благодаря чему отрыв увеличился до семи очков.

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