Судя по всему, новый питомец главного тренера «Зенита» — это розовый какаду. Птица родом из Австралии. Другое название вида — гала (Galah), что в переводе с местного диалекта значит «клоун», «дурень».



Возможно, таким образом Сергей Семак решил отметить последние успехи своей команды. В минувшее воскресенье, 11 апреля, «Зенит» обыграл «Сочи» 2:1. В тот же день московский «Спартак», который шёл на втором месте с отрывом от петербуржцев в четыре очка, уступил «Локомотиву» 0:2, благодаря чему отрыв увеличился до семи очков.

