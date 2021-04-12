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Историк парфюмерии расскажет об ароматах космоса

Это только кажется, что «космос не пахнет». Космонавты и астронавты утверждают, что пахнет непередаваемо. К тому же парфюмер может не сдерживать фантазию в мечте о далеких планетах с их ароматами. Подробности — на бесплатной лекции в РНБ 17 апреля. 16+

Фото: WikiImages, pixabay.com
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Сварка и жженый металл — так охарактеризовал «запах космоса» космонавт Сергей Рязанский. Этот запах он учуял, вернувшись на МКС из открытого космоса. Положим, Рязанский просто «принес» с собой немножко выхлопных смол двигателей, но и сами космические объекты весьма пахучи. В газопылевом облаке Стрелец В2 есть этилформиат и n-пропилцианид, а эти вещества мы чуем в запахе рома и миндаля. Комета Чурюмова — Герасименко «благоухает» общественным туалетом, тухлыми яйцами и формальдегидом. Словом, безвоздушное пространство — благодарная пища для фантазии парфюмеров.

Тему космоса советские создатели духов начали раскрывать еще до полета человека: «Новая заря» выпустила парфюм «Спутник». В последующие духи парфюмеры включали нотки сандала и ветивера, которые создавали ощущение нездешности, экзотики, хотя в тех краях, где произрастает эта флора, парфюм показался бы земным и обыденным. По некоторым названиям духов и не догадаешься, что они «космические». Например, «Восток» — во славу одноименного корабля. А «Ярославна» — в честь Валентины Терешковой, бывшей работницы цеха Ярославского шинного завода.

О «звездных грезах во флаконе» на лекции «Запах звёзд: тема космоса в парфюмерии» расскажет Элина Арсеньева. Встречаемся 17 апреля в здании РНБ на Садовой, 18. Обязательная регистрация на сайте библиотеки. Начало в 16:00.

Александра Шеромова

Фото: WikiImages, pixabay.com

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