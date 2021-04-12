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Прибалтийская страна впервые прекратила импорт российской электроэнергии — без объяснения причин

«Коммерсантъ»: Прибалтика отказалась от российского электричества

Латвия без объяснения причин приостановила импорт российской электроэнергии, что привело к росту цен.

«Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой», — сообщает 12 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Такое решение привело к тому, что стоимость электроэнергии в регионе начала «резко расти». Так, в Литве спотовые цены поднялись на 8,5 %, так как поставки идут теперь из Швеции и Польши. При этом внутри России цены упали.

Диспетчер энергосистемы РФ «Системный оператор» сообщил, что белорусская сторона информировала о проведении испытаний. В «Интер РАО» заверили, что подачу в Литву не прекращали.

Прибалтийские республики еще в 2018 году подписали договор с ЕС о синхронизации электросетей. До 2025 года они собираются выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

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Комментарии (6)

OldObyvatel
Да это же Casus belli! Цены выросли, уровень жизни русскоязычных упал, это геноцид.
путин, введи войска!
Хватит гусеницами лязгать попусту.
На Вашингтон!
alexpalspb
...при этом в России цены упали. (с) Ха-ха-ха! Прям так и упали, что никто и не заметил!!! И сильно снизилась цена? А следом понизилась цена на бензин и доллар стал стоить 30 рублей!)))
kоt-obormot
Прогнозируется наплыв ватных икспердов с плоскими шутками про "шпроты".
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