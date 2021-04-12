Прибалтийская страна впервые прекратила импорт российской электроэнергии — без объяснения причин

Латвия без объяснения причин приостановила импорт российской электроэнергии, что привело к росту цен.

«Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой», — сообщает 12 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.