Прибалтийская страна впервые прекратила импорт российской электроэнергии — без объяснения причин

Латвия без объяснения причин приостановила импорт российской электроэнергии, что привело к росту цен.
«Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой», — сообщает 12 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Такое решение привело к тому, что стоимость электроэнергии в регионе начала «резко расти». Так, в Литве спотовые цены поднялись на
Диспетчер энергосистемы РФ «Системный оператор» сообщил, что белорусская сторона информировала о проведении испытаний. В «Интер РАО» заверили, что подачу в Литву не прекращали.
Прибалтийские республики еще в 2018 году подписали договор с ЕС о синхронизации электросетей. До 2025 года они собираются выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).